« Les gardiennes » : l’histoire et le casting du film de France 3 ce soir

« Les gardiennes » avec Nathalie Baye et Laura Smet c’est votre film de ce soir sur France 3. Et c’est inédit en clair. Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 ou en live et streaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct.



« Les gardiennes » : l’histoire

1915. À la Ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l’assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille…

Le casting

Signé Xavier Beauvois, ce magnifique film met en scène la Première Guerre Mondiale mais du point de vue des femmes.

Au casting : Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry, Cyril Descours, Gilbert Bonneau, Olivier Rabourdin, Nicolas Giraud et Mathilde Viseux-Ely…



Le saviez-vous ?

– C’est la première fois que Nathalie Baye et sa fille Laura Smet sont réunies sur grand écran;

– Ce film n’est autre que l’adaptation du roman éponyme d’Ernest Pérochon publié en 1924;

– Sorti en 2017 sur grand écran, le film n’a convaincu que 489 430 spectateurs.

« Les gardiennes » : la bande-annonce officielle de votre film

Découvrez la bande-annonce officielle de votre film

« Les gardiennes » c’est ce soir dès 21h05 sur France 3 et sur France.TV pour tous ceux qui ne sont pas à la maison mais qui sont connectés.

