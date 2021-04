Un si grand soleil en avance : Julien face à Christophe (résumé + vidéo épisode n°614 du 1er avril 2021)

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil du 1er avril en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Julien va se confronter à Christophe une dernière fois ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Et on peut vous dire qu’entre les deux hommes, ça va être plus tendu que jamais…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2

Un si grand soleil résumé de l’épisode 614

Julien confronte Christophe une dernière fois. Celui-ci le met en garde contre Johanna : elle détruit tous les hommes qui s’approchent d’elle ! Il lui rappelle qu’à cause d’elle il a été greffé du coeur, que Ludo a failli finir en prison, et que Mickaël s’est suicidé. Remonté, Julien affirme que ça tourne à l’obsession et s’en va en espérant ne plus jamais le revoir.



De son côté, Enzo laisse faire un peu malgré lui, et Lucille commence un reportage qu’elle espère retentissant.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 1er avril

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

