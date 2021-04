« Les Mitchell contre les Machines » : demain sur Netflix !

4.3 ( 6 )



« Les Mitchell contre les Machines » c’est demain, vendredi 30 avril 2021, à 9h01 sur Netflix et seulement sur Netflix ! Un film d’animation un brin déjanté qui devrait ravir petits et grands…



« Les Mitchell contre les Machines » est une histoire qui fait apprécier à chacun son individualité. Une histoire qui pousse à réfléchir au sens de l’existence humaine dans un monde où la technologie est de plus en plus omniprésente, et qui donne envie, lorsque l’inattendu arrive, de renforcer les liens avec les personnes qui comptent le plus.

« Les Mitchell contre les Machines » : l’histoire

Le road trip d’une famille excentrique et dysfonctionnelle bascule lorsqu’elle se retrouve au milieu de l’apocalypse des robots et devient soudain l’improbable dernier espoir de l’humanité.

Le saviez-vous ?

– « Les Mitchell contre les Machines » devait en fait sortir dans les salles de cinéma en décembre dernier sous le titre « Déconnectés ». La pandémie étant passée par là, c’est finalement sur Netflix que vous le découvrirez dès demain…



– Pour la VO (Version originale, ndrl), voici ceux qui ont prêté leur voix aux différents personnages : Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Beck Bennett, Fred Armisen, Eric Andre et l’oscarisée Olivia Colman.

Un film totalement délirant, un peu ZINZIN mais surprenant à bien des égards. À découvrir sans faute dès demain sur la plateforme de streaming NETFLIX.

