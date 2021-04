Les mystères de l’amour : un personnage emblématique revient, lancement de la saison 26 le 16 mai

5 ( 1 )



C’est le dimanche 16 mai à 18h50 que vous allez pouvoir découvrir la saison 26 des « Mystères de l’Amour » avec le retour d’un personnage emblématique : Etienne. Une nouvelle saison qui marque le début de la onzième année de cette série dont le succès ne se dément pas.



Hélène et Nicolas se sont séparés… Hélène, qui s’était retirée à Love Island, rentre en catastrophe car son père, Roger Girard a été victime d’un infarctus après s’être séparé d’Annette, sa compagne. Nicolas de son côté aide Clémence, son nouvel amour, à reprendre le dessus après le terrible accident de voiture dont elle a été victime.



Christian et Fanny ont retrouvé le bonheur après que la secte, qui voulait s’emparer de Fanny ait été détruite. Ils emménagent dans un tout nouvel appartement dans lequel les surprises ne vont pas manquer…

Jimmy et José se disputent toujours Bénédicte, bien que de nouveaux évènements marquent la vie de José qui se pose des questions sur la fidélité de Cathy… Jeanne vit le parfait amour avec Pierre, Laly s’ennuie un peu de sa solitude, Olga se lance toujours dans des expériences folles avec Sylvain…



Et puis bien sûr, le retour d’un personnage emblématique des débuts de « Hélène et les Garçons », Etienne, le bassiste et l’ancien compagnon de Cathy qui revient après une longue absence. Qu’est-il devenu ? Que lui est-il arrivé ? Comment s’insèrera-t-il de nouveau dans la bande ? Nous l’apprendrons pendant cette saison !

Ajoutons Ingrid, toujours partagée entre ses deux personnalités, Victor, toujours fou amoureux d’Aurélie, Lou et Nicky qui préparent leurs fiançailles, Stéphanie et Guéant dans leur commissariat, pas comme les autres, Rudy qui revient de vacances avec Elise et Sophie, qui tente d’oublier Jimmy en travaillant dans son nouveau fast-food.

