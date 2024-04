« Coup de foudre aux Maldives » : votre téléfilm ce 26 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Coup de foudre aux Maldives » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 26 avril 2024 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Coup de foudre aux Maldives ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre aux Maldives » : l’histoire, le casting

Théa Parker, une chroniqueuse, reçoit une mission de sa cheffe pour se rendre dans un luxueux hôtel aux Maldives. Cependant, elle est plutôt déçue par cette assignation, préférant l’aventure. Tout change lorsque Jared Joseph, responsable de la relation client, partage avec elle la légende d’un navire englouti, éveillant ainsi sa curiosité.

Avec : Jocelyn Hudon (Théa Parker), Jake Manley (Jared Joseph), Lucy Newman-Williams (Debra), Juliana Wimbles (Jules)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Coup de foudre sous les cascades ».

« Coup de foudre sous les cascades » : l’histoire et le casting

Amy travaille dans une position technique pour un magazine axé sur la nature et l’aventure. Son amour pour la photographie l’anime. Lorsqu’elle découvre que la photographe préférée de sa directrice ne peut pas réaliser le prochain sujet sur les cascades, elle propose de la remplacer. Ainsi, elle se retrouve dans un hôtel isolé en pleine forêt, avec pour mission de capturer la beauté des cascades. C’est là qu’elle fait la rencontre de Mark et de sa fille Kira, qui deviennent des alliés précieux dans l’accomplissement de sa tâche.

Avec : Cindy Busby (Amy Atwater), Christopher Russell (Mark North), Cassidy Nugent (Kyra North), Miranda Frigon (Tara)