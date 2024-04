Les 12 coups de midi du 26 avril : Emilien impressionne, jusqu’où ira-t-il ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 26 avril 2024, 214ème victoire d’Emilien – Mais jusqu’où ira Emilien dans le jeu quotidien de Jean-Luc Rechmann sur TF1 « Les 12 coups de midi » ? Il fait un parcours incroyable et a signé une 114ème victoire ce vendredi avec encore une fois un Coup de Maître à 30.000 euros !











Les 12 coups de midi du 26 avril 2024, un piano sur l’étoile mystérieuse

Emilien voit donc sa cagnotte grimper à 952.744 euros de gains et cadeaux. Et du côté de l’étoile mystérieuse, alors que le piano se dévoile un peu plus, Emilien a tenté sa chance en proposant le nom de la chanteuse Lady Gaga. Mais c’est encore raté !

Qui se trouve derrière cette étoile ? Difficile à dire ! Chez Stars-Actu, on verrait bien Pierre Garnier, le gagnant de la Star Academy, qui était souvent au piano au château ?

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 26 avril

Et si vous n'avez pas pu voir l'émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



