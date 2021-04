« N’oubliez pas les paroles » : Nelly impressionne sur « L’hymne à l’amour », en route vers le classement des maestros ?

5 ( 4 )



« N’oubliez pas les paroles » : Nelly a passé la seconde ce soir dans NOPLP. Alors qu’elle multipliait les « petites » victoires depuis le début de son parcours, ce soir elle a frappé un grand coup. Si vous n’étiez pas devant votre petit écran, on vous fait un petit débrief…



Dans « N’oubliez pas les paroles » ce soir

En ce vendredi soir, Nelly a d’abord signé deux victoires supplémentaires, soit un total de 7 depuis le début de son parcours. Mais elle a aussi et surtout fait tomber 21.000 € de plus dans sa besace. Victoire à 1.000 € dans le premier numéro de la soirée, mais à 20.000 € dans le second. Sa cagnotte a donc fait un joli bond en avant et atteint désormais la somme de 31.000 €.

🎤 Nombre de victoires : 7

🎤 Gains du jour : 21.000 €

🎤 Total des gains : 31.000 €

« N’oubliez pas les paroles » : Nelly impressionne sur « L’hymne à l’amour »

Et c’est grâce à une magnifique interprétation de « L’hymne à l’amour » d’Édith Piaf que notre maestro en titre a fait un carton plein et rajouté 20.000 euros à sa cagnotte.



Félicitée par Nagui, Nelly a fait aussi l’unanimité sur les réseaux sociaux.

« Quelle interprétation exceptionnelle de l’hymne à l’amour … Chapeau bas » a écrit pitoulemotard

#NOPLP quelle interprétation exceptionnelle de l'hymne à l'amour … Chapeau bas maestro 👍👍👏👏 — pitoulemotard (@pitoulemotard) April 2, 2021

« Wahou, cette interprétation de L’hymne à l’amour juste magnifique » a rajouté Rémy…

Wahou, cette interprétation de L'hymne à l'amour juste magnifique 🥰🥰🥰🥰 #NOPLP pic.twitter.com/5ZeTr7OrwF — Rémy WILLEM (@remywillem88) April 2, 2021

Classement des maestros inchangé

Pas de quoi bouleverser le classement des plus grands maestros, une liste de 32 candidats qualifiés pour les prochains masters. Pour le consulter vous pouvez cliquer ICI.

« N ‘oubliez pas les paroles » c’est du lundi au vendredi dès 18h40 sur France 2 et à tout moment en replay sur France.TV durant 7 jours.

Nelly va t-elle poursuivre son beau début de parcours ou va t-elle être éliminée avant la barre symbolique des 10 victoires ?

