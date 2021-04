« Koh-Lanta : les armes secrètes » : qui a été éliminé lors de l’épisode 4 ? (résumé + replay 2 avril)

5 ( 5 )



Koh-Lanta : les armes secrètes, épisode 4 du vendredi 2 avril 2021 – C’est parti pour le quatrième épisode de « Koh-Lanta : les armes secrètes ». Après l’élimination d’Elodie lors du deuxième conseil des jaunes, la tribu a la pression. En effet, déjà 10 jours d’aventure et ils n’ont toujours pas le feu !



Chez les rouges, l’ambiance est bien meilleure et on se félicite des compétences de chacun. Seule Candice n’est jamais citée et elle se sent mise à l’écart…

Place au jeu de confort, avec à la clé : le kit de pêche et deux allumettes. Avant de commencer, Denis annonce que le médecin a décidé d’exempter Frédéric d’épreuve chez les rouges car il a une contracture. Les jaunes prennent de l’avance avec plus de cibles détruites mais les rouges réussissent à réduire l’écart. Mais c’est bien les jaunes qui remportent la victoire ! La tribu va donc enfin avoir le feu.



De retour sur le camps, les jaunes sont ravis. Ils ne leur restent plus qu’à faire le feu, mais Vincent n’y arrive pas avec l’allumette et la casse ! La deuxième est la bonne, les jaunes ont eu chaud mais ont finalement le feu.



Les rouges sont déçus de ne pas avoir eu le kit de pêche mais ils sont déterminés à quand même avoir du poisson. Ils décident de fabriquer une nasse.

Les jaunes sont directement allés pêcher et ils se font un festin de riz. Et concernant le feu, Aurélien est directif et commence à agacer les autres membres de son équipe…

Chez les rouges, Candice a fabriqué une épuisette. Elle fait une petite pêche avant de partir à la recherche d’un collier d’immunité. Candice cherche pendant longtemps et sa persévérance est récompensée : elle trouve un collier !

La bouteille annonce l’épreuve d’immunité. Les rouges sont surmotivés pour ne pas aller au conseil. Il s’agit d’une épreuve classique de Koh-Lanta : les plateformes, avec 22 mètres à parcourir. Et c’est une nouvelle victoire des jaunes, qui repartent avec le totem synonyme d’immunité.

Les rouges encaissent une nouvelle déception. Et malgré la victoire chez les jaunes, Vincent décide de chercher un collier d’immunité ou une arme secrète ! Bingo, il trouve un indice pour trouver une arme secrète. Elle est cachée sous le plancher de la malle de son camps ! Pas facile d’y accéder, il décide donc d’attendre le lendemain matin pour ne pas se faire repérer.

Chez les rouges, le conseil est dans toutes les bouches. Candice a parlé à Laure et Maxine de son collier, Candice pense former une alliance avec elles mais Laure confie face caméra que le but est de faire sortir Candice sans qu’elle sorte son collier ! Tous les rouges lui font à l’envers et réussissent à convaincre Candice qu’elle n’est pas en danger…

C’est l’heure du conseil. Le plan a fonctionné, Candice ne sort pas son collier. A égalité de votes entre Candice et Magalie, il reste un seul bulletin qui est donc décisif… Il est contre Candice, qui est donc éliminée et repart avec son collier d’immunité !

Si vous avez manqué l’épisode 4 du 2 avril 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 9 avril pour suivre l’épisode 5 de « Koh-Lanta, les armes secrètes ».

