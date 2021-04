« The Resident » du 14 avril 2021 : deux épisodes inédits ce soir (VIDEO)

5 ( 8 )



Annonces





« The Resident » du 14 avril 2021 – Ce soir, et comme chaque mercredi, TF1 vous propose de deux épisodes inédits de la suite de la saison 3 de « The Resident ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 11 et 12.



Annonces



Annonces

A suivre dès 21h05, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces





« The Resident » du 14 avril 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

Saison 3 épisode 11 – Question de gravité : Finn, un vieux patient de Conrad, arrive à Chastain. Atteint de la maladie de Duchenne, il sait que son état a empiré. Il souhaite proposer à Conrad de l’accompagner : il va faire un vol en zéro G. Conrad se laisse convaincre et rencontre par la même occasion Reggie Perez, un célèbre footballeur. Il lui sauve la vie pendant le vol. Austin et Nic annoncent à Annie Diamonte que son cancer est en rémission, mais elle doit encore subir une opération hautement risquée, malgré les mises en garde de Cain qui souhaite que les statistiques d’Austin s’améliorent.

Saison 3 épisode 12 – La dernière heure : Mina et Nic assurent une garde dans un dispensaire de campagne où elles rencontrent Bianca, porteuse d’un appareil d’assistance ventriculaire dont la batterie est presque épuisée. S’engage alors une véritable course contre la montre pour trouver une batterie de rechange. Conrad et Kyle rendent visite à un patient, accablé par les frais d’hôpital qu’il ne peut plus payer. Lorsqu’il tente de se suicider sous les yeux de Kyle, le père de Nic se remémore la mort de sa fille. Tandis qu’Ezra s’ennuie ferme aux urgences, Devon, lui, se rapproche de la princesse Nadine, de retour à Chastain. Andrea est ouvertement courtisée par Cain, mais sa préférence semble aller vers le docteur Austin.



Annonces





VIDEO « The Resident » du 14 avril 2021 : premières minutes de l’épisode 11

Matt Czuchry et Emily VanCamp sont de retour ce soir sur TF1 pour la suite de la saison 3 de « The Resident » !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés