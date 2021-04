Ici tout commence du 14 avril : Louis avoue tout à Elodie (résumé + vidéo épisode 118)

5 ( 4 )



Ici tout commence du 14 avril, résumé et vidéo de l’épisode 118 – Elodie doute de Louis ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, la jeune femme a compris que c’est à cause de Louis que Salomé et Maxime ont eu une mauvaise note… Elle pense qu’il n’a pas tourné la page et qu’il a toujours des sentiments pour son ex !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 118

Avec le 6/20 attribué à Maxime et Salomé, Elodie stresse davantage pour ses exams. Elle comprend ensuite que c’est Louis qui a demandé à sa mère de les noter ainsi. Il confirme que ses excuses envers le couple étaient bidons et qu’il compte bien se venger de tout ce qu’ils lui ont fait subir.

Chez les Rivière, Gaëtan est pris en étau et Noémie fait un choix étonnant. Eliott s’interroge sur sa situation alors que Greg se renferme sur lui-même.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 118 du 14 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

