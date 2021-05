« 12 coups de midi » : Marcel Amont se cachait bien derrière l’étoile mystérieuse, sauf que Bruno ne semble pas savoir qui il est !

5 ( 4 )



« 12 coups de midi » : Marcel Amont se cachait bien derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » comme vous l’annoncions il y a déjà près de 3 semaines. Il n’y a en effet désormais plus aucune case sur l’étoile et le visage du chanteur français est donc apparu aux yeux de tous dans l’émission d’hier, mardi 4 mai 2021.



« 12 coups de midi » : Marcel Amont se cachait bien derrière l’étoile mystérieuse, sauf que…

Logiquement Bruno – connu pour trouver les étoiles bien avant que toutes les cases ne soient dévoilées – aurait donc du donner la bonne réponse. Sauf que cela n’a pas été le cas. Totalement perdu, il a proposé un nom totalement au hasard en proposant celui de Michel Fugain.

Alors n’a t-il pas reconnu Marcel Amont ou ne sait-il tout simplement pas qui il est ?

Marcel Amont est un chanteur français âgé aujourd’hui de 92 ans et n’est pas forcément connu des nouvelles générations.



Quant à la photo choisie, elle n’est pas vraiment là pour l’aider. C’est une photo récente du chanteur – donc pas facile de le reconnaître -, une photo un peu petite et même légèrement floue dénoncent déjà certains internautes et/ou téléspectateurs.

Et quand on sait que les candidats la voient en beaucoup plus petit que nous, ça commence à faire beaucoup.

D’ici à demain, on imagine que Bruno va se donner à fond dans les recherches et/ou se renseigner auprès de proches pour pouvoir donner la bonne réponse. Enfin on le lui souhaite en tout cas.

Alors Bruno va t-il enfin trouver sa 5ème étoile mystérieuse aujourd’hui ?

Pour le savoir rendez-vous tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 puis pour les retardataires en replay sur MYTF1 et ce pour une durée de 7 jours.

Le 4ème plus grand maître de midi débutera l’émission avec une cagnotte de 433 854 € et jouera pour une 106ème participation.

