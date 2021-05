Audience « Les 12 coups de midi » du 5 mai : Bruno ne reconnaît toujours pas Marcel Amont devant 3.6 millions de téléspectateurs

5 ( 4 )



Annonces





Audience « Les 12 coups de midi » du mercredi 5 mai 2021. Les jours suivent et se ressemblent malheureusement pour Bruno dans « Les 12 coups de midi ». Pour le deuxième jour consécutif, il n’a pas été en mesure de donner le nom de la personnalité qui se cache derrière l’étoile mystérieuse, à savoir Marcel Amont.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Il semble désormais évident que Bruno ne sait absolument pas qui est ce chanteur français âgé aujourd’hui de 92 ans. Un chanteur pas vraiment connu des nouvelles générations, qu’on ne voit plus du tout à la télévision et dont la photo ne permet pas vraiment l’identification.

Soit quelqu’un finit par lui souffler la bonne réponse, soit la situation pourrait encore perdurer…

Audience « Les 12 coups de midi » du 5 mai 2021

Et ce suspense semble profiter au jeu. Hier midi vous étiez 3.6 millions en moyenne à être devant votre petit écran dans l’espoir que Bruno trouve enfin la bonne réponse ! En part de marché cela donne 37% de l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus) et 25% auprès de la si prisée cible de la femme de moins de 50 ans responsables des achats.



Annonces





#Audiences Excellentes performances et toujours un très large #Leadership pour #Les12CoupsDeMidi 📌3,6 M téléspectateurs ✅25% PdA auprès des FRDA-50 ans RDV tous les jours à 12h pour les @12Coups_tf1 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/sHcvW0ARDe — TF1 Pro (@TF1Pro) May 6, 2021

Sans surprise TF1 a écrasé la concurrence se plaçant très largement en tête des audiences sur cette case horaire de la mi-journée.

Bruno va t-il trouver enfin trouver l’étoile mystérieuse aujourd’hui ?

Après 2 échecs, Bruno va t-il enfin trouver la bonne réponse ? On l’espère pour lui comme pour nous, histoire de passer à autre chose….

Soyez nombreux au rendez-vous des « 12 coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1 durant 7 jours.

Alors Bruno va t-il trouver l’étoile mystérieuse ou nous être encore à côté de la plaque ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés