« 12 coups de midi » : Marcel Amont se cache t-il derrière l’étoile mystérieuse ? Bruno bientôt 5ème plus grand maître de midi ? Si vous n’étiez pas au rendez-vous des « 12 coups de midi » d’hier, vous avez loupé :



– la nouvelle victoire de Bruno : 1.000 € à partager;

– la confirmation que Balthazar, l’un des rois mages, est bien le nouvel indice de l’étoile comme nous vous l’annoncions il y a 2 jours;

– la venue de Lou sur le plateau …



Marcel Amont se cache t-il derrière l’étoile mystérieuse ?

Et alors que Bruno ne sait toujours pas qui se cache derrière cette étoile mystérieuse, de nombreux internautes pensant avoir trouvé la bonne réponse. Le célèbre Chasseur d’Étoile de Youtube a été le premier à dégainer en proposant le nom de Marcel Amont. Alors info ou intox ? Vous y croyez ou pas ?

Rappelons les indices :



– l’Alhambra en Espagne (base de l’étoile)

– un tonneau

– une horloge comtoise

– Le roi mage Balthazar.



En attendant Bruno est dans le flou le plus total. Hier il a proposé sans succès le nom de Stéphane Bern.

Les noms déjà proposés par Bruno : Alain Delon, Pascal Obispo, Matt Pokora, Jennifer Aniston, Emmanuelle Béart, Fanny Ardant, Adriana Karembeu, Tony Parker, Teddy Riner, Christian Clavier, Christophe Lambert, Meryl Streep, Stéphane Bern.

Et sinon

– Bruno jouera aujourd’hui pour une 93ème participation et débutera l’émission avec une bien jolie cagnotte de 404 254 € répartie comme suit : 283.000 € d’argent; 121.254 € de cadeaux issus des différentes vitrines.

– Bruno est actuellement le 6ème plus grand maître de midi de tous les temps. Avec ses 93 participations, il lui en faut encore 5 pour égaler Léo et 6 pour le dépasser. On parle bien du nombre de participations et non du nombre de victoires. S’il y parvient, il pourra espérer ravir la 4ème place à TATA Véro qui s’en est allée après 100 participations.

L’audience des « 12 coups de midi » au beau fixe

Pour ceux qui se posent encore la question, le jeu de TF1 n’a pas de gros soucis à se faire. Il domine toujours très largement les audiences de la mi-journée avec des parts de marché à faire pâlir de jalousie la concurrence. Ce matin par exemple 3.5 millions de fidèles, 35% de part de marché sur l’ensemble du public et 24% de part de marché auprès de la cible commerciale des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

📊[AUDIENCES] 👏Toujours de très belles audiences pour les @12Coups_tf1 hier et large #leadership: 🌟 3,5M de tlsp

🌟 36% auprès des 4+

🌟 24% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/SAGwsd3FWf — EndemolFr (@EndemolShineFr) April 21, 2021

Bruno va t-il trouver l’étoile mystérieuse ? Et s’il venait à être éliminé juste avant comme certains rumeurs l’ont laissé entendre ? Pour le savoir, rendez-vous sans faute aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1 pour les « 12 coups de midi ».

