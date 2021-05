5 ( 5 )



« Cash investigation » au sommaire ce soir (jeudi 20 mai 2021). Elise Lucet vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « Cash investigation » consacré à l’utilisation de nos données personnelles. Et comme vous allez pouvoir le constater, elles valent de l’or ! Mêmes celles de votre carte vitale sont utilisées d’une manière particulièrement étonnante.



« Cash investigation » au sommaire ce soir (jeudi 20 mai 2021)

Dans cette nouvelle enquête, l’équipe de Cash va vous révéler comment vos téléphones vous espionnent et collectent des données très personnelles sur votre religion, votre moral ou votre grossesse sans votre consentement. Par exemple, lorsque vous vous connectez sur des sites de santé, vous transmettez des informations qui vont être envoyées à votre insu à des entreprises appelées des data brokers. C’est ainsi que vous recevez des publicités ciblées… Un marché colossal, estimé à 400 milliards d’euros en Europe.

Vous croyez qu’en éteignant votre téléphone, ou votre ordinateur, vous pourrez leur échapper ? Et bien non car nous avons découvert qu’ils ont un autre moyen de vous pister, votre carte vitale ! Dans la moitié des pharmacies françaises, les informations sur les médicaments que vous avez achetés sont transmises au plus gros data broker de données médicales au monde, IQVIA. Sans le savoir, 40 millions de Français seraient ainsi pistés.

Votre vie privée les intéresse, Cash Investigation s’est intéressé à eux !



Bande-annonce

En attendant de découvrir de l’émission de ce soir, elle est déjà disponible sur France.TV, en voici sa bande-annonce.

Cash investigation – Nos données personnelles valent de l’or – c’est ce soir dès 21h05 sur France 2 et bien sûr en avant-première puis replay sur France.TV

