« HPI » du 20 mai 2021 : ce soir c’est déjà l’heure du final avec les deux derniers épisodes de la saison 1

« HPI » du 20 mai 2021. C’est déjà l’heure du final pour la série évènement « HPI », celle qui bat tous les records d’audience même en replay. Et on ne voit pas pourquoi que le succès ne serait pas au rendez-vous de cette ultime soirée de la saison 1.



Pour mémoire « HPI » suit les aventures de Morgane, une mère célibataire et femme de ménage à priori comme les autres. Sauf que son QI est tellement supérieur à la moyenne que la police s’y intéresse de très près. Et c’est comme ça qu’elle est amenée à collaborer avec la brigade criminelle !

Au casting : Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Marie Denarnaud ou bien encore Bruno Sanches…

« HPI » du 20 mai 2021 : les épisodes inédits de ce soir (final saison 1)

Cocktail molotov

Morgane peut enfin souffler ! Ses enfants en vacances, elle va avoir le temps de se la couler douce… Et (bonne ?) nouvelle, le meurtre sur lequel elle doit aider la police a eu lieu au bord de la mer. La scène de crime est pourtant loin d’être paradisiaque et le corps d’Axel Maertens, directeur d’un club de kitesurf, a été traîné sur la plage par un char à voile. Alors que tout désigne Jonathan, témoin du meurtre, Morgane, qui doute de la culpabilité du jeune homme, va tenter de prouver son innocence ! Et pour une fois, Karadec est prêt à la suivre… Quitte à passer sous le radar de la hiérarchie.



Homme de peu de foi

C’est dans un climat trouble que Morgane et Karadec sont envoyés sur une nouvelle affaire. Pauline Garcia, une patineuse est retrouvée morte renversée par sa propre voiture ! Par chance, les enquêteurs ont un témoin qui aurait croisé le meurtrier… Le seul problème c’est que celle-ci ne peut pas leur donner de description visuelle : elle est aveugle. Alors que les sentiments de Karadec se font de plus en plus confus pour sa consultante et que Morgane semble se rapprocher de son deuxième ex, Ludo, cette dernière enquête va mettre les talents de nos enquêteurs à rude épreuve.

Y’aura t-il une saison 2 ?

Étant donné le triomphe absolu de cette série, est-il besoin de vous préciser qu’il y a bien une saison 2 ? Une nouvelle connue depuis plusieurs semaines et confirmée à La Voix du Nord par Patrice Onfray, producteur exécutif de la série.

HPI explose tous les records d’audience même en replay

Le saviez-vous ? En plus de battre des records d’audience chaque jeudi soir sur TF1, votre série explose aussi les chiffres des replay.

Il y a 15 jours le 1er épisode a été vue par 1.9 million de personnes supplémentaires grâce au replay, soit un total de 12.4 MILLIONS DE téléspectateurs.

Le deuxième épisode a été vue par 2.4 millions de personnes supplémentaires grâce au replay, soit un total de 11.8 MILLIONS DE téléspectateurs .

Il s’agit des meilleurs chiffres de replay tous programmes et toutes chaines confondues.

#Audiences @TF1

🔥🔥🔥#HPI ENCHAINE LES RECORDS 🔥🔥🔥 La série progresse encore en J+7 (soirée 2 du 6/5/21)

📌A 12.4 MILLIONS DE TELESPECTATEURS

Un record depuis le final de DOLMEN en 2005 🔴54 % sur les 2 ép. en FRDA-50a Rdv jeudi prochain pour le final de saison & @MYTF1 pic.twitter.com/dtG7EHqipl — TF1 Pro (@TF1Pro) May 14, 2021

Retrouvez le final de « HPI » ce soir dès 21h05 sur TF1 mais aussi en sur MYTF1 ET EN INTEGRALITE SUR SALTO

