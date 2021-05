Un si grand soleil : Adrien avoue, Ludo et Alix s’associent, ce qui vous attend jeudi 20 mai (épisode n°649 en avance)

4.5 ( 11 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°649 qui sera diffusé le jeudi 20 mai, Adrien avoue avoir tué Maria !



En effet, Adrien explique à la police que le soir de l’accident, il avait rendez-vous avec Maria dans un appartement de la Grande-Motte.

Ils n’étaient pas amants mais devaient dîner ensemble… Après quelques verres de trop, Adrien s’est montré entreprenant mais Maria l’a repoussé. Adrien a alors été violent et a frappé Maria ! La femme de Dimitri s’est enfuie et c’est là qu’elle a eu l’accident. De peur qu’elle parle après son réveil à l’hôpital, Adrien est allé la tuer.



De son côté, Ludo a passé la nuit avec Alix et celle-ci lui a donné de l’argent ! Alix confie à Laetitia qu’elle est dans le rouge à la banque et il lui vient une idée… Elle propose à Ludo de s’associer : il devient escort-boy et elle lui trouve ses clientes ! Ludo refuse dans un premier temps mais quand il voit que Maryline s’apprête à vendre des objets pour trouver l’argent pour sauver l’appartement, il rappelle Alix et accepte sa proposition.

Rendez-vous jeudi 20 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

