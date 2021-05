« Coups de théâtre » du 31 mai : ce soir la pièce « 7 ans de réflexion » sur France 3

4.4 ( 8 )



« Coups de théâtre » du 31 mai 2021. À partir de ce soir, et jusqu’au 4 juin 2021 inclus, France Télévisions propose une nouvelle édition de « Coups de théâtre ». Une semaine pour mettre en lumière cet art majeur de la scène, dans toute la diversité de ses talents. Objectif : fêter le théâtre et donner envie à tous de retourner dans cet univers magique du spectacle vivant.



« Coups de théâtre » du 31 mai 2021 : ce soir « 7 ans de réflexion »

« 7 ans de réflexion » au Théâtre des Bouffes Parisiens

Il s’agit de l’adaptation française de la pièce de théâtre de George Axelrod « The Seven Year Itch », avec le texte français de Gérald Sibleyras et une mise en scène de Stéphane Hillel.

L’histoire : Une soirée brûlante de juillet, sur un balcon de Manhattan. Un pot de fleurs en fonte pulvérise la chaise sur laquelle Richard Sherman était assis quelques secondes auparavant. La voisine de l’étage au-dessus vient de faire accidentellement tomber son tomatier. Cet incident, qui aurait pu être fatal à Richard, est la plus belle chose qui pouvait lui arriver.

Casting

Guillaume de Tonquédéc, Richard Sherman / Alice Dufour, la Jeune Femme / Agathe Dronne, Hélène Sherman / Jacques Fontanel, docteur Baker / François Bureloup, Aristote / Clément Koch, Tom MacKenzie.



Et demain…

Et demain, mardi 1er juin 2021, retrouvez la pièce « Papy fait de la résistance ». Un spectacle écrit par Martin Lamotte et Christian Clavier, adapté par Martin Lamotte et Serge Postigo, et mis en scène par ce dernier. Il a capté au Théâtre de Paris et sera diffusé demain soir sur France 2.

À l’heure où les théâtres peuvent enfin recommencer à rouvrir leurs portes, rendez-vous sur France 3 et France.TV dès 21h05 pour (re)découvrir « 7 ans de réflexion ».

