Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 18 juin 2021

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 18 juin 2021 – Le week-end s’achève et comme tous les dimanches soirs, on propose aux fans du feuilleton quotidien « Un si grand soleil » de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 14 au vendredi 18 juin 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que Victor et Claire vont ouvrir les yeux au sujet de Jonathan ! Victor comprend qu’il s’est fait avoir tandis que Claire fait son mea-culpa auprès de Florent. Et Victor pourrait bien renvoyer Jonathan en prison…

Quant à Manu, il voit le retour d’Elsa dans sa vie. Mais celle-ci a des choses à cacher…



Lundi 14 juin 2021, épisode 666 : Alors que Victor doit se rendre à l’évidence, Johanna parviendra-t-elle à prendre une décision ? De son côté, Elisabeth culpabilise, et le sang-froid de Florent est mis à rude épreuve.

Mardi 15 juin 2021, épisode 667 : Tandis que Claire fait son mea culpa et que Jonathan passe une mauvaise journée, Kira n’a pas envie qu’on lui dicte ce qu’elle doit faire. De son côté, Akim est plein d’entrain à l’idée d’aller un peu sur le terrain.

Mercredi 16 juin 2021, épisode 668 : Alors qu’Akim découvre où se situe la loyauté et se démène pour rétablir une fâcheuse situation, Victor hésite face à la responsabilité qui pèse sur ses épaules. De son côté, Laetitia accuse le coup.

Jeudi 17 juin 2021, épisode 669 : Alors que Thierry et Akim font une étrange découverte lors d’une patrouille, Jonathan sait comment trouver des alliés de taille. De son côté, Elsa doit faire face à une déception qui la mine.

Vendredi 18 juin 2021, épisode 670 : Tandis qu’Elsa aime préserver ses petits secrets, une nouvelle affaire agite le commissariat. De son côté, Johanna rencontre un nouveau client haut en couleurs. Quant à maître Levars, parviendra-t-il à ses fins ?

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 31 mai au 4 juin 2021 en cliquant ICI

du 7 au 11 juin 2021 en cliquant ICI

