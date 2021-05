« Demain tout commence » avec Omar Sy : 5 choses à savoir sur le film de TF1 ce soir !

4.4 ( 16 )



« Demain tout commence » avec Omar Sy est en mode rediffusion ce soir. Déjà diffusée sur la chaîne en mai 2019, cette comédie signée Hugo Gélin avait rencontré un beau succès d’audience pour sa première diffusion en clair. Elle avait ainsi réuni 5.82 millions de Français soit 27% du public présent devant son poste de télévision.



« Demain tout commence » avec Omar Sy : l’histoire

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…

Casting, interprètes

Omar Sy (Samuel), Clémence Poésy (Kristin), Gloria Colston (Gloria), Antoine Bertrand (Bernie) ou bien encore Clémentine Célarié (Samantha).

5 choses à savoir sur votre film

– Sorti en 2016, le film a rencontré un très beau succès en salles. 3 300 000 spectateurs se sont ainsi rués en salles pour le découvrir, en faisant ainsi le 2e plus gros succès de l’année;



– Pour jouer Gloria, Hugo Gélin cherchait une petite fille métisse et parfaitement anglophone, tout le récit se déroulant à Londres. Gloria Colston, dont c’est ici le tout premier rôle, a participé au casting à distance, habitant les Etats-Unis, en envoyant une vidéo. Elle a été prise tout de suite;

– Le titre du film (« Demain tout commence » ndrl) a été choisi en hommage à la grand-mère d’Hugo Gélin qui prononçait souvent cette phrase;

– Le film a été récompensé du Prix Unifrance de la meilleure comédie lors du Festival de l’Alpe d’Huez 2018;

-Le tournage du film s’est déroulé à Paris, à Londres et sur la Côte d’Azur.

Bande-annonce officielle

En attendant de (re)découvrir cette touchante et sympathique comédie, en voici la bande-annonce officielle

« Demain tout commence » avec Omar Sy et Clémence Poésy, c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en streaming depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de MYTF1.

