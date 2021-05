« Hawaii 5-0 » du 22 mai 2021 : ce soir l’équipe accueille une nouvelle recrue explosive (épisode « He waha kou o ka he’e)

4.4 ( 7 )



« Hawaii 5-0 » du 22 mai 2021. Ce soir encore, et comme chaque samedi soir, le commandant Steven Mcgarrett et son équipe vous donnent rendez-vous sur M6 pour la suite de la saison 10 de « Hawaii 5-0 ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et en replay sur 6PLAY.



Et ce soir on peut vous dire sur que le « Hawaii 5-0 » va accueillir une nouvelle recrue explosive : Siobhan.

« Hawaii 5-0 » du 22 mai 2021 : ce soir l’épisode inédit « He waha kou o ka he’e »

Saison 10 – épisode 15 : He waha kou o ka he’e

Lorsque la nièce de Grover, Siobhan, disparaît de l’académie de police et que l’on découvre que son petit ami est un membre des Yakuzas sous couverture, Adam devient peut-être le seul espoir de la retrouver…



"On est tombés sur du lourd !" 🤫

Le #Hawaii50 accueille une nouvelle recrue explosive : Siobhan. 💪

📺 RDV à 21.05 pic.twitter.com/ZEueirQM97 — M6 (@M6) May 22, 2021

Cet épisode sera suivi dès 21H50 de 5 épisodes en rediffusion :

– Saison 8 – épisode 10 : I Ka Wa Ma Mua, I Ka Wa Ma Hope

– Saison 8 – épisode 11 : Oni Kalalea Ke Ku A Ka La’au Loa

– Saison 6 – épisode 15 : Ke Koa Lokomaika’i

– Saison 6 – épisode 16 : Ka Pohaku Kihi Pa’a

– Saison 3 – épisode 1 : La O Na Makuahine

Menez l’enquête avec les équipes de « Hawaii 5-0 » ce soir sur M6.

