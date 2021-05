Ici tout commence du 12 mai : les Teyssier se recueillent (résumé + vidéo épisode 138)

4.9 ( 8 )



Ici tout commence du 12 mai, résumé et vidéo de l’épisode 137 – L’heure est au recueillement pour la famille Teyssier ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, après leur révélation de la veille, Constance et Emmanuel emmènent leurs enfants sur le lieu où ils ont dispersé les cendres de Simon…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 138

Emmanuel et Constance emmènent Théo et Charlène sur la plage. C’est là qu’ils ont dispersés ici il y a plus de 20 ans, les cendres de leur fils Simon. Dans une atmosphère bouleversante, la famille Teyssier se recueille et se retrouve.

Pendant ce temps là, Hortense et Mehdi s’attirent la colère de Clotilde. Hortense emmène Mehdi en promenade pour lui changer les idées. Et Laetitia demande à Kelly de se débarrasser de toutes les preuves. En cuisine, Olivia utilise une technique extrême pour intéresser ses élèves.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 138 du 12 mai

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

