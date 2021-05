Plus belle la vie : ce soir, Karim menace Xavier (résumé + vidéo épisode 4278 PBLV du 12 mai 2021)

4.8 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4278 du mercredi 12 mai 2021 – Karim ne va pas hésiter à menacer Xavier Revel de mort ce soir dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, après avoir découvert sa relation avec Elsa, Karim veut simplement l’éliminer ! Mais Xavier a des arguments pour qu’il le laisse en vie…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4278

Karim est prêt à tuer Revel qui explique qu’il a été écarté du dossier et ne peut plus faire pression sur Simonin, il a donc besoin de Karim. Ce dernier est en rage et se sent complètement détruit quand il confronte Elsa et qu’il comprend qu’elle tient à Revel. Avant de s’occuper de son cas, Karim et le procureur vont rendre une petite visite au père de Simonin à l’hôpital. De son côté, Abdel veut rétablir des bonnes relations avec Nisma et Bilal. Il a un plan pour changer la façon de penser de Bilal…



Francesco est encore dans ses travaux mais l’électricité n’est toujours pas revenue. Pour faire venir Victoire au cabinet et profiter de son amie, Estelle lui fait comprendre que Vidal sera absent. Malheureusement les ex-amants tombe nez à nez et on sent que l’attirance est toujours présente…

Nathan a envie de tout envoyer valser à Scotto et Lola en fait les frais. Il prend une décision radicale et annonce à Rochat qu’il démissionne…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4278 du 12 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

