Ici tout commence du 25 mai : Teyssier en plein dilemme (résumé + vidéo épisode 147)

Ici tout commence du 25 mai, résumé et vidéo de l’épisode 147 – Après sa discussion avec Lina, Emmanuel Teyssier est en plein dilemme ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, il se demande s’il doit mentir à Mehdi pour privilégier sa santé et sa guérison, ou s’il doit rester honnête… Il prend l’avis de Constance.



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 147

Emmanuel et Constance discutent en se baladant dans le parc de l’institut. Emmanuel demande à sa femme si le repos est important pour que le traitement de Mehdi fonctionne. Constance lui explique que oui, c’est primordial d’avoir assez de repos. Teyssier lui confie qu’il est en plein dilemme car Mehdi travaille beaucoup trop sur son dessert signature et que sa mère est effondrée. Lina est venue lui parler et lui a demandé de mentir à son fils en lui disant que son dessert est réussi. Constance conseille à Emmanuel de faire comme s’il s’agissait de Charlène ou Théo…

Mehdi n’a plus d’inspiration. Persuadée que cela doit venir du cœur, Hortense se démène pour le surprendre. En cuisine, la tension est palpable entre Eliott et Greg. Teyssier met Lionel au défi, les enjeux sont de taille.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 147 du 25 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

