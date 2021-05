Plus belle la vie : ce soir, Patrick rompt les liens avec sa famille (résumé + vidéo épisode 4287 PBLV du 25 mai 2021)

5 ( 6 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4287 du mardi 25 mai 2021 – Rien ne va plus entre Patrick et Babeth ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, alors que Babeth a découvert que Patrick a fait un test hiv, elle pense qu’il a une maitresse… Patrick s’énerve et rompt les liens avec sa famille !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Patrick assume et dévoile la vérité, Sacha aveugle (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4287

La communication est rompue entre Babeth et Patrick même s’il lui répète qu’il ne l’a pas trompée. L’ambiance est glaciale chez les Nebout. Au commissariat, Boher et Ariane tombent des nues quand Lara raconte que Patrick l’a joué en douce pour coincer Thibaut Clément. Boher est furieux et se désolidarise. Avec Léa, ils culpabilisent de ne pas comprendre ce qui arrive Patrick. De son côté, Olivier conclut que des gens préfèrent infantiliser Patrick plutôt que de lui tendre la main…



Annonces





Sandrine est découragée et commence à baisser les bras. Elle peut cependant compter sur l’aide de Sabrina et Nathan au sein de l’association des Oubliées. Alors qu’ils distribuent des denrées, Nathan a une idée : faire une expédition discrète à la coloc pour prendre une bonne douche…

Sacha reçoit la visite de Ahmet, un vieil ami reporter Turc. Autour d’une discussion entre Luna, Seta, Sacha et Ahmet, Sacha remarque que la définition de “laïcité” est mal comprise en Turquie et en France…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4287 du 25 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés