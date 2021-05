Ici tout commence du 26 mai : Teyssier hésite à mentir à Mehdi (résumé + vidéo épisode 148)

5 ( 1 )



Ici tout commence du 26 mai, résumé et vidéo de l’épisode 148 – Teyssier va-t-il mentir à Mehdi et lui dire que son dessert signature est terminé dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Ce soir le chef hésite toujours et ne sait pas quelle conduite adopter avec Mehdi…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1



Ici tout commence – résumé de l’épisode 148

Teyssier est toujours en plein dilemme, il ne sait pas s’il doit mentir à Mehdi. Son élève l’a appelé pour lui dire qu’il avait terminé son nouveau dessert… Emmanuel doit aller le goûter et il se confie à Constance. Il hésite pas lui mentir comme lui a demandé sa mère. Constance pense que c’est la meilleure chose pour qu’il puisse guérir mais Teyssier affirme qu’il lui doit la vérité.

Mehdi prend une dangereuse décision. Hortense surprend une conversation et se retrouve dans une position délicate. Salomé et Laetitia se confient à cœur ouvert. Claire fait une proposition alléchante à Teyssier.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 148 du 26 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici



Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

