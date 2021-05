Plus belle la vie : ce soir, Vidal embrasse une patiente (résumé + vidéo épisode 4288 PBLV du 26 mai 2021)

5 ( 1 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4288 du mercredi 26 mai 2021 – Le beau Dr Vidal va être particulièrement touché par une patiente ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’elle lui explique à quel point elle souffre de son cancer, Vidal va l’embrasser !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Patrick assume et dévoile la vérité, Sacha aveugle (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4288

Dans la nuit, Patrick fait des cauchemars et Fleur vient l’apaiser. Au réveil, elle lui confisque de façon charmante son téléphone pour ne pas gâcher les bonnes ondes dès le matin. Pour chasser ses mauvais rêves, Patrick se laisse masser pieds selon un rituel. Il commence à s’intégrer parfaitement à la communauté et répète les mêmes phrases qu’Olivier. Chez les Nebout, l’angoisse monte, l’absence de Patrick inquiète les membres de sa famille…



Annonces





Sacha enthousiaste, lit la conclusion de son article à quatre mains. Le Mistral est représentatif de ce que l’article décrit. Sacha est impatient de le mettre en ligne aussi bien en France qu’en Turquie. Ahmet est moins impatient, il n’est pas sûr que l’article intéresse les Turcs et il est mal à l’aise. Il renonce à le publier dans son pays…

Frémont et Mme Cabri prennent un café au Marci mais Mirta s’incruste dans leur conversation. Mme Cabri est jalouse et quitte la table direction une consultation chez Vidal afin de lui raconter à quel point elle souffre…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4288 du 26 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés