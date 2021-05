Ici tout commence du 27 mai : Mehdi refuse de partir (résumé + vidéo épisode 149)

5 ( 7 )



Ici tout commence du 27 mai, résumé et vidéo de l’épisode 149 – Après lui avoir menti sur son dessert signature, ce soir le chef Teyssier annonce à Mehdi qu’il doit quitter l’institut pour aller se reposer dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Mais Mehdi n’est pas facile à convaincre…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 149

Teyssier a demandé à Mehdi de venir dans son bureau avec sa mère. Avec Lina, Teyssier explique à Mehdi que maintenant que son dessert signature est fait, il doit penser à son traitement et surtout à se reposer. Il doit quitter l’institut et rentrer chez lui ! Lina propose qu’Hortense vienne avec lui mais Mehdi refuse de partir… Il pense que de toute façon le traitement ne fonctionnera pas et il ne veut pas partir de l’institut.

Hortense vit très mal de mentir à Mehdi afin qu’il puisse se recentrer sur lui-même. Lina est prête à tout pour le bien-être de son fils. Une cliente pas comme les autres, débarque au restaurant. Lionel a du mal à suivre la cadence.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 149 du 27 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

