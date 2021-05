Demain nous appartient du 27 mai : Juliette met la pression à Sacha (résumé + vidéo de l’épisode 935 en avance)

5 ( 2 )



Demain nous appartient du 27 mai 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 935 de DNA – Sacha est sous pression ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Juliette veut absolument qu’il arrête de mentir et viennent s’installer à la maison ! Mais il doit trouver le courage de parler à Solenne et Ben… Et Vinciane le relance…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Sacha soupçonné du meurtre de Clémentine, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 24 au 28 mai)



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 935

Juliette n’acceptera plus aucun mensonge de Sacha et le somme de trouver une solution pour ses deux familles. Ses enfants sont perdus et en colère. Au même moment, Vinciane relance Sacha sur leur prochaine rencontre.



Les Girard tentent de mettre en place une nouvelle organisation pour satisfaire tout le monde mais les rapports tendus rendent les choses difficiles. Chacun devra y mettre du sien pour réussir à tourner la page. Le plan de Sofia et Hadrien fonctionne. Jules passe le concours d’entrée d’une école réputée.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 935 du 27 mai 2021

