Ici tout commence : Mehdi refuse le traitement, Eliott et Greg au bord de la rupture, ce qui vous attend jeudi 20 mai (épisode 144 en avance)

5 ( 1 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 144 qui sera diffusé le jeudi 20 mai, Mehdi va finalement refuser le traitement expérimental !



Annonces



Annonces

En effet, alors que Marianne et Antoine ont réussi à convaincre Teyssier de garder Mehdi en lui aménageant ses horaires pendant le traitement, ce dernier refuse !



Annonces



Annonces



Annonces





Quand Marianne présente à Mehdi et sa mère le traitement de chimio expérimental, Mehdi refuse ! Lina ne comprend pas mais Mehdi ne veut subir de chimiothérapie et ses effets secondaires… Il préfère profiter du temps qui lui reste. Mehdi s’en prend ensuite à Maxime, il lui reproche d’avoir parler à sa grand-mère dans son dos. Maxime ne comprend pas que Mehdi préfère se laisser mourir…

Et alors qu’il travaille sur son dessert signature avec Noémie, Teyssier demande à Mehdi de partir. Il ne veut pas suivre le traitement, Teyssier ne comprend pas et exige donc qu’il quitte l’institut ! Mehdi finit par convaincre Noémie et d’autres élèves de travailler sur son dessert dans le studio des lives…



Annonces





De leur côté, Eliott et Greg ne se comprennent plus. Greg reproche à Eliott de lui avoir demandé de ne plus voir Lilian alors qu’à la base c’est lui qui l’a encouragé à aller voir ailleurs… Eliott décide de se forcer à coucher avec lui pour le garder. Greg le rembarre et s’en va. Il se rend chez Lionel…

Quant à Antoine et Rose, ils se démènent en cours de pâtisserie avec Teyssier. Leurs tentatives pour faire une crème caramel correcte se soldent toutes par des échecs…

Rendez-vous jeudi 20 mai à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés