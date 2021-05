Ici tout commence : Salomé rencontre sa mère, celle de Mehdi débarque, ce qui vous attend lundi 17 mai (épisode 141 en avance)

5 ( 3 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre série feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 141 qui sera diffusé le lundi 17 mai, Salomé va enfin rencontrer sa mère !



Annonces



Annonces

En effet, même si Laetitia continue de mentir à Salomé au sujet de leur mère et qu’elle affirme avoir perdu toutes les photos d’elle dans un carton qui a pris l’eau, grâce à Kelly Salomé va la rencontrer.



Annonces



Annonces



Annonces





Sylvie arrive à l’institut et se décide à aborder Salomé dans le parc. Elle lui révèle son identité mais les deux femmes sont interrompues par Claire, qui rappelle à Salomé qu’elle doit surveiller une épreuve des premières années… Salomé est contrainte de s’en aller et Sylvie doit faire face à la colère de Laetitia.

Laetitia reproche à sa mère d’avoir laissé son père la mettre à la rue à l’âge de 16 ans alors qu’elle était enceinte. Sylvie reconnait avoir été lâche… Elle annonce à Kelly qu’elle préfère partir et que Salomé sera mieux sans elle…



Annonces





Pendant ce temps là, Claire et la cheffe Listra mettent les élèves au défi de revisiter un plat de la carte du double A pour en faire un plat 100% vegan. Si Greg n’est pas emballé et rate ce défi, Lionel se révèle et fait sensation. Les cheffes pensent qu’il a trouvé son identité culinaire et Lionel confie à Greg qu’il veut devenir végétatien.

Quant à Mehdi, il doit faire face à l’avancée de sa maladie. Il est pris d’une violente douleur au bras en plein cours de pâtisserie et casse un robot. A l’infirmerie, Constance lui administre le nouveau traitement de son oncologue. Mais le chef Teyssier refuse de garder Mehdi à l’institut. Il est très dur avec Mehdi et affirme que l’institut n’est pas le Téléthon ! Et alors que Rose encourage Antoine a le faire changer d’avis, la mère de Mehdi, Lina, débarque à l’institut avec la ferme intention de le ramener à la maison.

Rendez-vous lundi 17 mai à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés