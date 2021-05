« La Boîte à Secrets » du 7 mai 2021 : les invités de Faustine Bollaert ce soir (vidéo)

4.3 ( 7 )



« La Boîte à Secrets » du 7 mai 2021. Nouveau numéro de l’émission de Faustine Bollaert « La Boîte à Secrets » ce soir sur France 3. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming vidéo sur France.TV.



« La Boîte à Secrets » c’est quoi déjà ?

Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de l’émission, en (re)voici le concept :

On a tous des secrets que l’on garde enfouis au plus profond de nous.

Qu’on a pris soin de ranger dans une boîte dont nous seul avons la clé.



Des secrets tellement forts, surprenants ou émouvants qu’on a envie de les partager.

Et si, le temps d’une soirée, on ouvrait la boîte de trois artistes afin de découvrir leurs secrets ?

« La Boîte à Secrets » du 7 mai 2021 : les invités de ce soir

Ce soir Faustine Bollaert accueille

Michèle Bernier, Carla Bruni et Patrick Fiori lors d’une soirée toujours plus festive et émouvante !

Alors, préparez-vous à :

— Chanter les plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui,

— Tenter de retrouver l’identité d’un invité mystère,

— Découvrir des archives personnelles de nos invités,

— Ou pénétrer dans leurs sphères privées avec des images exclusives tournées avec l’entourage des invités !

Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée.

Pour cette nouvelle émission, Faustine vous invite à faire la fête et, attention, tout peut arriver dans LA BOÎTE À SECRETS !

