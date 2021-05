Un si grand soleil : terrible drame pour Billie, le mariage de Sofia et Elise, ce qui vous attend vendredi 7 mai (épisode n°640 en avance)

5 ( 2 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°640 qui sera diffusé le vendredi 7 mai, Billie va vivre un terrible drame.



En effet, alors que Billie est heureuse de retrouver sa mère après sa sortie du coma, l’état de santé de Maria va subitement se dégrader !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 21 mai 2021



Le Dr Alphand va tout tenter pour essayer de sauver Maria mais elle va finalement mourir d’un arrêt cardiaque. En apprenant la mort d sa mère, Billie est effondrée.



De son côté, Sabine est loin de se douter de tout ça. Dimitri l’a appelée pour la prévenir que sa femme était réveillée et ils ont conclu qu’ils allaient arrêter de se voir. Elle vient alors présenter ses excuses à Enzo chez Florent et l’informer que son histoire avec Dimitri est terminée. Enzo est soulagé.

Elise et Sofia se marient. Après la cérémonie devant famille et amis, tous se retrouvent à la paillotte. Jonathan fait ainsi la connaissance de Victor, le père de Claire. Florent lui demande d’arrêter de se rapprocher de ses proches… Jonathan se confie à Claire : il pense que son frère ne l’a jamais aimé ! Claire demande à Florent d’accorder une seconde chance à Jonathan, mais il refuse.

Rendez-vous vendredi 7 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

