« Le saut du diable » avec Philippe Bas : le 17 juin 2021 sur TF1

« Le saut du diable » avec Philippe Bas c’est pour le jeudi 17 juin 2021 dès 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



« Le saut du diable » : l’histoire

Paul Vilar, un ancien officier des Forces Spéciales, est un spécialiste de la survie et des sports extrêmes. Séparé de sa femme, il espère se rapprocher de sa fille de 17 ans, Sara, à l’occasion d’une randonnée en montagne. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Sara est témoin d’un meurtre. Paul et elle vont être pris en chasse par des passeurs qui ne reculeront devant rien pour les éliminer. Paul va devoir faire appel à toutes ses ressources pour protéger sa fille et affronter une nature impitoyable tout en échappant aux tueurs lancés à leurs trousses. Les épreuves traversées ensemble achèveront-elles de l’éloigner de sa fille, ou au contraire seront-elles l’occasion d’un rapprochement ?…

Casting

Philippe BAS, Maïra SCHMITT, Armelle DEUTSCH, Laurent MAUREL, Olivier SA, Sébastien THIRION, Yann PRADAL, Denis BRACCINI, Dorylia CALMEL, Thomas DI GENOVA…

Philippe Bas sera au cœur de l’action dans « Le saut du diable »… À découvrir sans faute le jeudi 17 juin 2021 sur TF1.



