Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 9 mai 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



🔵 Dans « 7 à 8 life », l’indignation près de Bordeaux après la mort d’une mère de famille. Chahinez aurait être brulée vive par son mari déjà condamné pour violences conjugales.

🔵 16 bébés y naissent chaque jour souvent au terme de grossesses compliquées. Au coeur d’une des plus grandes maternités de France.

🔵 Et dans « 7 à 8 ». Ils multiplient vols et agressions et se déclarent mineurs pour échapper aux sanctions. La justice face au casse tête des jeunes sans papiers délinquants



🔵 Et un voyage à haut-risque sur le fleuve Congo. Des centaines personnes embarquent sur des barges surchargées qui parfois engloutissent les passagers.

D’autres reportages au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 9 mai 2021…

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1

Vers un nouveau succès d’audience ?

Nouveau succès d’audience en vue ? La semaine dernière votre magazine a réuni en moyenne 4.1 millions de téléspectateurs pour 23.8% de part de marché, soit la troisième meilleure performance de la saison.

Et notez jusqu’à 5.2 millions de téléspectateurs pour le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Il était consacré à Michel Sardou.

