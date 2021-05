Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 28 mai 2021

5 ( 8 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 28 mai 2021 – Alors que le week-end touche à sa fin, et comme chaque dimanche soir, on propose aux accros du feuilleton « Un si grand soleil » de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28 mai 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que Ludo va changer de travail ! Et son nouveau boulot ne s’annonce pas de tout repos…

Pendant ce temps là, Sabine doit tourner une page douloureuse et Florent s’inquiète de voir son frère réussir à berner tout son entourage.



Lundi 24 mai 2021, épisode 651 : Une page se tourne pour Sabine, mais celle-ci reste amère. Pendant ce temps, un évènement tragique va lier malgré eux Sofia, Mo, Maryline, Anissa, David et Antonin…

Mardi 25 mai 2021, épisode 652 : Tandis qu’Akim et Manu se lancent dans une nouvelle enquête, Antonin apprend une nouvelle qui l’affecte beaucoup. De son côté, Ludo fait ses premiers pas dans son nouveau job…

Mercredi 26 mai 2021, épisode 653 : Alors que son enquête piétine, Manu reçoit l’aide inespérée de Mo. Mais celle-ci continue à culpabiliser… Pendant ce temps, Sabine comprend qu’elle a fait fausse route.

Jeudi 27 mai 2021, épisode 654 : Victor prend une décision qui inquiète Florent, mais celui-ci ne parvient pas à le faire changer d’avis. En parallèle, Lucille veut montrer à tous l’héroïsme de Maryline, et Akim et Manu cherchent une aiguille dans une botte de foin…

Vendredi 28 mai 2021, épisode 655 : Tandis qu’un témoignage inattendu vient sortir Manu et Akim de l’ornière, Ludo réalise que sa nouvelle carrière n’est pas de tout repos. Il se retrouve malgré lui victime d’un fâcheux quiproquo…

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 10 au 14 mai 2021 en cliquant ICI

du 17 au 21 mai 2021 en cliquant ICI

