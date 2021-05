« Les 12 coups de midi » : qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? La réponse déjà trouvée sur la toile !

4.7 ( 16 )



« Les 12 coups de midi » : qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

En effet de nombreux internautes, et notamment le fameux Chasseur d’Étoile de Youtube, persistent et signent depuis plus d’une dizaine de jours maintenant. Et il semblerait que ce soit Sophie Marceau qui se cache derrière cette nouvelle étoile de midi.

Les indices de l’étoile

Comme vous pouvez le voir sur cette capture d’écran, les indices visibles sont :

Un mas provençal (il s’agirait de Gordes dans le Vaucluse)

un trousseau de clé

un poste radio et/ou transistor

un petit cheval, pion issu d’un jeu de petits chevaux

la branche d’une plante et/ou d’un arbuste (en haut et à gauche)

Les noms déjà proposés

Salvatore Adamo, Angelina Jolie, Brad Pitt, Emmanuelle Béart, Yves Montand, Daniel Auteuil, Chantal Lauby, Sylvie Tellier, Chantal Ladesou, Jay-Z, Gérard Depardieu, Brigitte Fontaine, Marguerite Duras.



Et Bruno dans tout ça ? A t-il été éliminé ?

Et Bruno dans tout ça ? Où en est-il ? Et bien que ses fans se rassurent, il va très bien. Hier midi il a encore gagné signant sa 120ème victoire consécutive.

L’occasion de faire un petit récapitulatif de son parcours :

Nombre de victoires : 120

Nombre de coup de maître : 47

Total des gains : 521 402 € (dont 361.100 € de cash)

Bruno va t-il trouver l’étoile mystérieuse ?

Quant à ceux qui se demandent s’il va être éliminé avant de trouver l’étoile mystérieuse, la réponse est NON. C’est encore Bruno qui va décrocher cette si convoitée étoile de midi, la 6ème depuis le début de son parcours.

Bruno proteste

Aujourd’hui dans « Les 12 coups de midi » de TF1, vous allez voir que Bruno n’est pas content, qu’il se sent un peu à l’écart… C’est une boutade cela va de soi.

⭐[AVANT PREMIERE] Bruno n'est pas content 😂 ▶️RDV à 12:00 avec @JL_Reichmann pour les @12coups_tf1 pic.twitter.com/v3evGf9bUJ — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) May 20, 2021

Encore un succès d’audience

Les jours se suivent et se ressemblent pour votre jeu quotidien préféré qui reste largement en tête des audiences le midi. Hier 3.2 millions de fidèles soit 35% du public présent devant son poste de télévision. TF1 a encore une fois écrasé la concurrence

Votre jeu « Les 12 coups de midi » vous donne rendez-vous tout à l’heure dès 12 heures sur TF1 pour un nouveau numéro inédit. Les retardataires et/ou autres étourdis, pourront bien sûr se rattraper grâce au replay qui, durant 7jours, prendra le relais sur MYTF1.

