Plus belle la vie : ce soir, Xavier veut une nouvelle vie avec Elsa (résumé + vidéo épisode 4284 PBLV du 20 mai 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4284 du jeudi 20 mai 2021 – C’est ce soir que le verdict du procès d’Elsa va être rendu dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Et alors qu’Elsa va être libérée, Xavier veut une nouvelle vie à ses côtés. Mais Elsa est inquiète par rapport à Karim…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4284

Le procès d’Elsa reprend et Abdel ne comprend pas ce qui s’est passé entre temps. Karim l’informe des preuves mises à disposition pour innocenter Elsa. Cette dernière retrouve espoir du fond de sa cellule. Revel s’engage pour Elsa dans sa plaidoirie. Elle n’a jamais cautionné le trafic d’organe et encore moins s’être enrichie dessus. Le vrai coupable est Arthur Simonin. Abdel fait une brillante plaidoirie en reconnaissant les tords mais aussi l’innocence d’Elsa. Le verdict est rendu…



Nathan et Sabrina sont hallucinés de retrouver Josiane qui sert à manger à l’association des Oubliées. Josiane se montre plus sympathique que dans la rue. Nathan retrouve également Bahya. Cette dernière trouve en Sabrina une acolyte de son âge et arrive à la convaincre de rester un peu dans l’asso…

Estelle est obsédée par les couleurs des murs au grand dam de Francesco. Ce dernier en arrive même à avoir des appréhensions sur la vie à deux…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4284 du 20 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

