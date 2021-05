« Les 12 coups de midi » : Sophie Marceau se cache derrière l’étoile mystérieuse et c’est Bruno qui va trouver la bonne réponse

5 ( 7 )



« Les 12 coups de midi » : Sophie Marceau se cache derrière l’étoile mystérieuse du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Bon ça, c’est fait ! La bonne nouvelle, enfin surtout pour ses fans, c’est que Bruno qui va trouver la bonne réponse. Il décrochera ainsi sa 6ème étoile de midi. Quand ? Nous le savons pas…



Avant de revenir sur cette étoile mystérieuse, enfin qui ne l’est plus vraiment désormais, faisons un petit point sur le parcours de Bruno, parcours exceptionnel s’il en est.

Nombre de victoires : 122

Nombre de coup de maître : 47

Total des gains : 522 402 € (dont 362.600 € de cash)

Du côté de l’étoile mystérieuse, inutile de garder le suspense plus longtemps puisque sur les réseaux sociaux, la nouvelle est connue depuis plus d’une dizaine de jours maintenant. Et c’est Sophie Marceau qui se cacherait derrière cette nouvelle étoile.



Les indices de l’étoile mystérieuse

Comme vous pouvez le voir sur cette capture d’écran, les indices visibles sont :

Un mas provençal (il s’agirait de Gordes dans le Vaucluse)

un trousseau de clé

un poste radio et/ou transistor

un petit cheval, pion issu d’un jeu de petits chevaux

la branche d’une plante et/ou d’un arbuste (en haut et à gauche)

Les noms déjà proposés

Salvatore Adamo, Angelina Jolie, Brad Pitt, Emmanuelle Béart, Yves Montand, Daniel Auteuil, Chantal Lauby, Sylvie Tellier, Chantal Ladesou, Jay-Z, Gérard Depardieu, Brigitte Fontaine, Marguerite Duras, Guillaume Canet, Hugues Aufray.

Encore un succès d’audience

Les jours se suivent et se ressemblent pour votre jeu quotidien préféré qui reste largement en tête des audiences le midi. Hier midi, vendredi 21 mai 2021, 3.2 millions de fidèles ont répondu à l’appel dont 24% de femmes de moins de 50 ans responsables des achats. TF1 était encore une fois très largement en tête des audiences de la case horaire.