Ici tout commence spoilers : Teyssier ment à Mehdi, Anaïs jalouse, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 24 au 28 mai)

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 24 au 28 mai 2021 – Le week-end commence et comme chaque samedi, si vous êtes fan de la série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » et impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



On peut vous dire que la semaine va être encore compliquée pour Mehdi.



En effet, il a accepté la proposition de Teyssier mais va faire un gros malaise en cuisine. Et alors qu’il est en manque d’inspiration, Lina demande à Teyssier de lui mentir pour l’encourager ! Hortense finit par s’en rendre compte et est en plein dilemme : doit-elle dire la vérité à Mehdi ?

De son côté, Lisandro voit le retour d’une amie dans sa vie. Un retour qui n’est pas du goût d’Anaïs, qui se montre jalouse…



Et Eliott et Greg doivent travailler ensemble en cuisine tandis que Lionel, devenu végétarien, ne veut plus cuisiner de viande et s’attire les foudres des professeurs.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 24 au 28 mai 2021

Lundi 24 mai (épisode 146) : Mehdi décide de se concentrer sur son objectif, quoi qu’il en coûte. Acculée, Lina demande son aide à Teyssier. Eliott et Greg doivent travailler en binôme pour une épreuve basée sur la complicité. Lionel refuse de trahir ses convictions.

Mardi 25 mai (épisode 147) : Mehdi n’a plus d’inspiration. Persuadée que cela doit venir du cœur, Hortense se démène pour le surprendre. En cuisine, la tension est palpable entre Eliott et Greg. Teyssier met Lionel au défi, les enjeux sont de taille.

Mercredi 26 mai (épisode 148) : Mehdi prend une dangereuse décision. Hortense surprend une conversation et se retrouve dans une position délicate. Salomé et Laetitia se confient à cœur ouvert. Claire fait une proposition alléchante à Teyssier.

Jeudi 27 mai (épisode 149) : Hortense vit très mal de mentir à Mehdi afin qu’il puisse se recentrer sur lui-même. Lina est prête à tout pour le bien-être de son fils. Une cliente pas comme les autres, débarque au restaurant. Lionel a du mal à suivre la cadence.

Vendredi 28 mai (épisode 150) : Grâce à Hortense, Mehdi trouve l’ingrédient qui lui manquait. Une brigade se forme en cuisine pour lui venir en aide. Laetitia doit faire face à sa plus grande faiblesse. Anaïs est visiblement jalouse d’une cliente.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 24 au 28 mai 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

