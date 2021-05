« N’oubliez pas les paroles » : l’élimination de Geoffrey suivie par 3.8 millions de téléspectateurs (audience)

5 ( 4 )



Annonces





« N’oubliez pas les paroles » : l’élimination de Geoffrey a eu lieu hier dans soir dans le deuxième numéro de NOPLP hier soir, mardi 11 mai 2021.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Le maestro en titre avait pourtant bien commencé la soirée en signant une 17ème victoire… mais comme assez souvent sans gagner le moindre centime.

C’est dans le deuxième numéro que tout s’est joué. Geoffrey a fauté sur une chanson pourtant connue de tous, celle de Gérard Lenorman « La ballade des gens heureux ».

Et comme vous le savez la moindre erreur peut coûter très cher dans ce jeu. Et c’est à quelques mots près seulement que Geoffrey a été contraint de céder son micro d’argent à Héloïse.



Annonces





Il est donc reparti après 17 victoires et surtout 48 000€ de gains.

Bravo Geoffrey pour votre parcours ! #NOPLP

Merci à toutes et tous pour votre fidélité ! A ce soir avec @nagui, Héloïse et toute l'équipe ! pic.twitter.com/CnIHqfRWdA — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) May 12, 2021

« N’oubliez pas les paroles » : l’élimination de Geoffrey suivie par…

Côté audimat, tout va très bien pour « N’oubliez pas les paroles » toujours leader de l’access prime-time. Une fois de plus Nagui, Cruella et ses ZIKOS ont surclassé la concurrence.

Ainsi le deuxième numéro de ce mardi 11 mai 2021 a été suivi hier soir par 3.8 millions de téléspectateurs de fidèles soit 18.7 % du public présent devant son poste de télévision.

France 2 était leader de la case devant « Demain nous appartient sur TF1 (3.3 millions de téléspectateurs et 16.6% de pda) et l’édition nationale du 19.20 sur France 3 (2.95 millions de téléspectateurs et 14% de pda).

Prochain rendez-vous avec « N’oubliez pas les paroles » ce soir dès 18h40 sur France 2 ou en replay durant 7 jours sur France.TV.

La nouvelle maestro, qui pour l’instant n’a pas gagné un seul centime, va t-elle conservé son micro d’argent ou être éliminée dès ce soir ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés