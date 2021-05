« Patron Incognito » du 31 mai 2021 : grande première ce soir avec l’immersion d’un couple de patrons au sein de leur société !

4.9 ( 7 )



« Patron Incognito » du 31 mai 2021. Ce soir à la télé, vous avez rendez-vous sur M6 pour un nouveau numéro inédit de l’émission « Patron Incognito ». Et ce soir immersion dans les coulisses des boulangeries-pâtisseries Feuillette. Mais ce soir, une grande première dans l’émission. Pour la première fois en effet, c’est un couple de patrons qui va tenter une immersion en simultané dans leur entreprise.



Rendez-vous dès 21h05 sur M6 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur 6Play.

« Patron Incognito » du 31 mai 2021 : votre émission en quelques lignes

Baguettes tradition, pains aux graines, tartelettes framboises ou macarons, dans ce nouvel épisode de « Patron Incognito » nous allons nous régaler grâce à l’univers sucré/salé des boulangeries-pâtisseries Feuillette.

À la tête de cette enseigne, pas un mais deux fondateurs : Laure et Jean-François Feuillette, 38 et 40 ans, mariés dans la vie, parents de deux enfants et pâtissiers de formation.



À l’aube de l’ouverture de 60 nouveaux points de vente, le duo de patrons se lance un nouveau défi : aller au contact de leurs collaborateurs dans le but de faire progresser leur entreprise et se rendre compte sur le terrain de tout ce qui doit être amélioré.

Pour la première fois, un couple d’entrepreneurs va s’immerger dans sa société. 👫

📺 #PatronIncognito, lundi à 21.05 pic.twitter.com/pPTGH3C0RQ — M6 (@M6) May 28, 2021

Juste après

Juste après, soit dès 22h55, deux numéros en rediffusion

– Hakim Benotmane, fondateur de l’enseigne Nabab Kebab

– Anne-Catherine Péchinot, DG de Rent a car

Patron Incognito revient ce soir sur M6. Serez-vous nombreux à répondre à l’appel ?

