Ici tout commence du 31 mai : Mehdi est pessimiste (résumé + vidéo épisode 151)

Ici tout commence du 31 mai, résumé et vidéo de l’épisode 150 – Mehdi a passé le week-end hospitalisé dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Ce soir, il va mieux et peut rentrer à l’institut, à condition de prendre le temps de se reposer. Mais il est pessimiste et n’y croit plus !…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Anaïs menacée, Greg et Eliott réunis, ce qui vous attend la semaine prochaine



Ici tout commence – résumé de l’épisode 151

A l’hôpital, Mehdi va mieux. Marianne attend les résultats complémentaires d’analyse mais Mehdi doit se reposer. Elle lui annonce qu’il va pouvoir sortit le jour même mais Mehdi est pessimiste et est convaincu que le traitement ne fonctionne pas… Au double A, le dernier défi de Mehdi lui semble insurmontable.



Vincent raconte à Laetitia l’histoire d’Alice, son ex-femme et la raison de leur séparation. Isabelle s’oppose à Vincent et prend les choses en main aux marais salants. Et Anaïs a de plus en plus de mal à canaliser ses émotions.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 151 du 31 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

