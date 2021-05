« Radin » avec Dany Boon : en mode rediffusion ce soir sur TF1

4.3 ( 6 )



« Radin » est un film Fred Cavayé qui met en scène Dany Boon, Laurence Arné, ou bien encore Noémie Schmidt. Et il est mode rediffusion ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en streaming gratuit et légal via le site et/ou l’application MYTF1.



« Radin » : l’histoire

François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui provoque des suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule journée : il tombe amoureux et découvre qu’il a une fille dont il ignorait l’existence.

Obligé de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour François le début des problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. Très cher…

Le saviez-vous ?

– Lors de sa première diffusion en clair sur TF1, c’était en mai 2019, le film a réuni 5.93 millions de Français soit 24.5% de l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl). Carton plein sur le public féminin avec 34% de part de marché sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



– Beau succès en salles, cette comédie a rassemblé près de 3 millions de spectateurs lors de sa sortie en 2016.

Plus « Radin » que François Gautier, vous connaissez ? Une chose est sûre cette comédie devrait vous permettre de passer une bien belle soirée.

