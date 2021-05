« Django Unchained » de Quentin Tarantino : en mode rediffusion ce soir sur France 2

4.9 ( 8 )



« Django Unchained » de Quentin Tarantino est en mode rediffusion ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en streaming depuis le site et/ou l’application France.TV



Dans ce film, Quentin Tarantino raconte le destin d’un esclave noir américain deux ans avant la guerre de Sécession et livre un hommage exaltant aux westerns spaghettis des années 60. Ce film lui vaudra l’Oscar du meilleur scénario original en 2013 et un record au box-office français.

« Django Unchained » : l’histoire

Deux ans avant la guerre de Sécession, cinq esclaves traversent le Texas le dos lacéré par les coups de fouets et les pieds enchaînés. Parmi eux se trouve Django. Une nuit d’hiver, le docteur King Schultz, un chasseur de primes allemand, fait l’acquisition de cet esclave en brutalisant ses propriétaires. Il va alors lui proposer un marché : sa liberté contre la peau des frères Brittle. Mais Django n’a qu’une seule idée en tête : retrouver Broomhilda, sa femme, afin de lui racheter sa liberté. Séparés par Carrucan, les époux ont été torturés puis envoyés sur le marché de la traite négrière. Animé par la vengeance, rien ne pourra arrêter Django.

Casting

Jamie Foxx (Django), Christoph Waltz (Le docteur King Schultz), Leonardo DiCaprio (Calvin Candie) ou bien encore Kerry Washington (Broomhilda von Shaft).



Le saviez-vous ?

– « Django Unchained » est le plus gros succès de Quentin Tarantino en France puisqu’il a réuni plus de 3 millions de spectateurs à sa sortie, dépassant Pulp Fiction et Inglourious Basterds. Un record qui le poussera à réitérer le genre du western avec les Huit salopards en 2016.

– Grâce à ce film, Christoph Waltz a décroché l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son personnage de chasseur de primes.

– La même année Quentin Tarantino a reçu pour ce film l’Oscar du meilleur scénario original

– Dans le monde, ce film reste le plus gros succès du réalisateur avec plus de 425 millions de dollars de recettes.

