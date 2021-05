Un si grand soleil : Billie doute, le frère de Florent débarque, ce qui vous attend mercredi 5 mai (épisode n°638 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°638 qui sera diffusé le mercredi 5 mai, Billie a des doutes sur son père et Sabine…



En effet, même si Sabine veut se préserver en ne revoyant pas Dimitri, ils se voient devant le lycée.

Billie les observe de loin et voit son père caresser la main de Sabine ! Plus tard, elle l’interroge sur sa relation avec celle qu’elle tient pour responsable de l’accident… Dimitri lui répond simplement que c’est compliqué. Billie comprend et part en colère !



De son côté, Florent doit faire face au retour de son frère, Jonathan, qui sort de trois ans de prison pour escroquerie. Il affirme avoir tenu tout ce temps grâce aux visites de Florent, qu’il remercie. Florent lui présente Claire et Kira tandis que Jonathan retrouve son neveu, Enzo. Il couvre tout le monde de cadeaux, Florent est méfiant…

Jonathan donne l’image d’un homme qui veut se reprendre en main et devenir honnête. Mais Florent ne semble pas y croire. Seul avec Claire, il lui explique qu’il n’a pas hésité à escroquer sa propre famille. Leurs parents ont perdu tout leur argent à cause de lui et leur père, atteint d’un cancer, est mort quand Jonathan a été emprisonné. Leur mère est morte à son tour quelques mois plus tard. Florent tient Jonathan pour responsable de leur perte…

Rendez-vous mercredi 5 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

