Un si grand soleil en avance : la mort de Maria (résumé + vidéo épisode n°640 du 7 mai 2021)

Un si grand soleil du 7 mai en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que Sofia et Elise vivent un grand moment de joie, l’heure est triste et grave pour Billie dans la série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, l’état de sa mère s’est subitement dégradé et elle succombe à un arrêt cardiaque !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 640

A l’hôpital, alors qu’elle s’était réveillée de son coma la veille, Maria fait un arrêt cardiaque. Alain tente de la réanimer mais c’est fini, Maria est morte. Il sort annoncer la terrible nouvelle à Dimitri et sa fille, Billie. L’adolescente est effondrée.



C’est enfin le jour du mariage d’Élise et de Sofia ! Seul Florent semble avoir quelque chose en travers de la gorge. De son côté, le commissaire Becker se montre présent pour sa fille.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 7 mai

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

