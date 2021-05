Un si grand soleil en avance : le départ de Davia (résumé + vidéo épisode n°642 du 11 mai 2021)

5 ( 4 )



Un si grand soleil du 10 mai en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est l’heure de dire au revoir ce soir pour Davia dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’elle a décidé de suivre Quentin pendant deux mois sur un bateau, Davia quitte Monptellier.



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 642

Alex vient dire au revoir à Davia et Quentin, qui partent pour le Brésil. Il les met en garde et a bien du mal à laisser partir sa soeur. Julie accompagne Alex et ça l’a fait rire. Alex prend Davia dans ses bras et lui dit qu’il l’aime.



Tandis que Yann a enfin les mains libres pour mener son enquête, Jonathan fait ses premiers pas flamboyants aux Sauvages. Pendant ce temps, Billie s’enferme dans le ressentiment.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 11 mai

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

