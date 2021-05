Un si grand soleil : Victor prêt à s’associer avec Jonathan ce qui vous attend vendredi 21 mai (épisode n°650 en avance)

4.9 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°650 qui sera diffusé le vendredi 21 mai, Dimitri dit la vérité à Billie sur la mort de Maria.



En effet, il explique à Billie ce qui s’est passé et l’informe que c’est grâce au témoignage de Sabine que le meurtrier de sa mère a été arrêté.

Et alors qu’au lycée Anissa conseille à Billie de se réconcilier avec Enzo, Sabine décide quant à elle de tourner la page de son histoire avec Dimitri. Quand il essaie de l’appeler, elle ne décroche pas… Enzo et Billie se retrouvent finalement en bord de mer mais ils ne se parlent pas.



Victor informe Claire de sa décision d’investir dans le projet de Jonathan. Elle lui demande de prendre le temps de réfléchir mais il est sûr de lui… De son côté, Jonathan se réveille aux côtés d’Eve. Il lui parle de sa ressourcerie et lui demande d’investir. Mais Eve refuse, elle lui dit qu’elle refuse de mélanger plaisir et business.

Claire informe Florent, qui appelle immédiatement son frère pour lui interdire de mêler Victor à ses affaires. Jonathan jure qu’il ne va arnaquer personne mais Florent ne veut rien entendre… Jonathan obéit quand même à son frère, il refuse l’offre de Victor. Celui-ci insiste et affirme qu’il va avoir une discussion avec Florent.

Rendez-vous vendredi 21 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

