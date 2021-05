Ici tout commence : Eliott quitte Greg, Mehdi en plein dilemme, ce qui vous attend vendredi 21 mai (épisode 145 en avance)

4.3 ( 11 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 145 qui sera diffusé le vendredi 21 mai, Eliott va décider de rompre avec Greg.



Annonces



Annonces

En effet, Greg n’a répondu à aucun des messages d’Eliott après qu’il l’ait repoussé quand il a voulu se forcer à coucher avec lui…



Annonces



Annonces



Annonces





Eliott se confie à Célia, il pense que son couple est dans une impasse et qu’il est préférable de rompre. De son côté, Greg se confie à Lilian, il lui explique que son mec est asexuel mais qu’il l’aime. Quand Eliott retrouve Greg, il lui annonce que c’est fini. Greg le supplie de ne pas rompre et lui dit qu’il l’aime, il est en larmes. Mais Eliott est convaincu que c’est la bonne décision et s’en va !

De son côté, Lisandro part avec Anaïs visiter un restaurant à Nîmes. Mais sa voiture tombe en panne sur la route et ils n’ont pas de réseau… Anaïs et Lisandro se rapprochent encore. Enzo, qui recherche Anaïs qu’il n’arrive pas à joindre, finit par les trouver…



Annonces





Quant à Mehdi, il travaille son dessert signature avec l’aide de Noémie et les autres élèves. Mais même si tout le monde le trouve réussit, Mehdi n’est pas satisfait. Sa mère vient goûter son dessert et montrer à son fils qu’elle le soutient. Maxime a alors une idée pour convaincre Mehdi de suivre le traitement : il demande l’aide de Teyssier. Ce dernier avoue à Constance que la ténacité de Mehdi le bluffe !

Teyssier vient alors voir Mehdi et goûte son dessert. Il lui fait des compliments avant de lui donner des conseils pour l’améliorer. Et Teyssier finit par faire une proposition à Mehdi : il peut continuer à travailler son dessert signature à l’institut s’il accepte de suivre le protocole expérimental ! Mehdi est en plein dilemme…

Rendez-vous vendredi 21 mai à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés