Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 4 juin 2021

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 4 juin 2021 – La semaine commence et on propose aux fans de la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que Victor va se lancer dans un nouveau projet avec Jonathan. Florent va encore voir ça d’un mauvais oeil… Jonathan a-t-il vraiment de bonnes intentions ?

Et de son côté, Johanna va se préparer à faire une demande à Julien…



Lundi 31 mai 2021, épisode 656 : Alors que David a une décision difficile à prendre, Camille a des envies de liberté. Par ailleurs, le projet de Victor et de Jonathan semble bien lancé. Quant à Maryline, est-elle vraiment une héroïne ?

Mardi 1er juin 2021, épisode 657 : Tandis que Jonathan prend des initiatives qui pourraient ne pas plaire à tout le monde, la police tient enfin une piste sérieuse pour avancer dans son enquête. De son côté, Laetitia est sous le charme…

Mercredi 2 juin 2021, épisode 658 : Alors qu’Elisabeth veut protéger Arthur de tout stress, Julien se prépare pour un important diner. Pendant ce temps, Anissa ne sait plus quoi faire pour arranger la situation.

Jeudi 3 juin 2021, épisode 659 : Alors que le père de Lila est très frustré par les réponses qui lui sont apportées, Julien ne compte pas se laisser faire. Dylan quant à lui, n’hésite pas à secouer Antonin. Et Johanna a une importante demande à exprimer…

Vendredi 4 juin 2021, épisode 660 : Tandis que Maryline s’inquiète pour un nouvel ami, Laetitia prend des initiatives pour aller de l’avant. De son côté, Kira apprécie de passer du temps avec Jonathan, et David avoue enfin son secret à Claire.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil, Fabrice Deville : “le frère de Florent est paumé” (interview)

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 17 au 21 mai 2021 en cliquant ICI

du 24 au 28 mai 2021 en cliquant ICI

